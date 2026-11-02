Я поняла, что имею дело с психопатом, – Камалия назвала имя мужчины, который жестоко избивал ее

Шокирующие подробности личной жизни артистка раскрыла в интервью Маричке Довбенко. Камалия подтвердила, что жуткие фотографии с гематомами и следами крови на лице, появившиеся в сети весной 2024 года, стали следствием домашнего насилия.

Adv

популярные видео

Насильником оказался бывший сотрудник правоохранительных органов Михаил Стефанишин, бывший возлюбленный вице-премьера Ольги Стефанишиной. Пара познакомилась на афтерпати после концерта Натальи Могилевской всего через месяц после разрыва Камалии с бизнесменом Мохаммадом Захуром.

Сначала новый избранник покорял звезду заботой и щедростью, однако через полгода превратился в жестокого тирана. Первый всплеск агрессии произошел в Одессе из-за ревности к Захуру, с которым певица сохранила дружеские отношения ради детей.

Он увидел, что у меня есть семейная группа, и что-то там Захур писал, мы сердечки друг другу отправляем. Он (Михаил, – 24 Канал) был выпивший и начал: "Покажи телефон, что там". Я показала, и тут началась истерика из-за ревности. Потом он просил прощения, подарил подарок, плакал– вспомнила певица.

Реклама

Впоследствии агрессия только нарастала и повторялась регулярно. Во время одного из жестоких нападений певица попала в больницу с разрывом барабанной перепонки, из-за чего ей сделали хирургическую операцию.

Звезда вызвала правоохранителей и написала официальное заявление об избиении, но пожалела избранника и отозвала его. Вместо этого мужчина написал расписку с обязательством больше никогда не прибегать к насилию. Впрочем, письменные обещания не помогли. Мужчина не только ревновал и применял к Камалии физическое насилие, но и пытался контролировать.

Он звонил в три ночи, в четыре: "Покажи, с кем ты спишь". Это был террор каждую ночь, особенно когда он выпивал. Я уже блокировала телефон, чтобы он не звонил, потому что будил всех вокруг– откровенно поделилась знаменитость.

Она пыталась уйти от него, однако Михаил выслеживал певицу в торговых центрах во время шопинга и в салонах красоты. Он падал на колени в церкви перед иконами, умолял о прощении и даже отвез Камалию в ЗАГС, чтобы расписаться, однако тогда это не удалось.

Реклама

Потом я уже поняла, что имею дело с психопатом, с перверзным нарциссом. Это были постоянные эмоциональные качели, от которых возникает зависимость. Я убегала, но проходил месяц, и снова начинала по нему скучать– пояснила артистка.

Мучительные отношения длились три с половиной года, однако сейчас артистка окончательно поставила в них точку. К тому же впоследствии выяснилось, что избранник еще и изменял звезде с ее близкой подругой.

Интервью с Камалией: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно Камалия попала в заголовки СМИ из-за видео с танцами на бронеавтомобиле. Ролик вызвал волну критики в соцсетях, поэтому певице пришлось объяснять свой поступок.