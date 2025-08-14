Українська співачка несподівано написала дуже відвертий допис у соцмережах. Вона зізналася про зраду близької людини.

Крім того, зробила важливе звернення до своїх шанувальниць. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Камалії.

Так, співачка розповіла, що її зрадила найкраща подруга, з якою вона дружила понад 20 років і вважала такою близько, наче вони були сестрами.

Вона була в моєму домі, за моїм столом, серед моєї родини. Разом відпочивали, святкували, навіть у найтемніші часи були поруч – і в Іспанії, і під час COVID. Я ділилася з нею всім – радістю, болем, секретами. А виявилося, весь цей час я пригріла змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце,

– зазначила Камалія.

Вона додала, що "цей біль неможливо описати, бо падає світ", проте не розповіла подробиці про те, хто та що саме зробив. Лише поділилася фото.

