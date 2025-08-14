Украинская певица неожиданно написала очень откровенный пост в соцсетях. Она призналась об измене близкого человека.

Кроме того, сделала важное обращение к своим поклонницам. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Камалии.

Так, певица рассказала, что ее предала лучшая подруга, с которой она дружила более 20 лет и считала такой близкой, как будто они были сестрами.

Она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Вместе отдыхали, праздновали, даже в самые темные времена были рядом – и в Испании, и во время COVID. Я делилась с ней всем – радостью, болью, секретами. А оказалось, все это время я пригрела змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце,

– отметила Камалия.

Она добавила, что "эту боль невозможно описать, потому что падает мир", однако не рассказала подробности о том, кто и что именно сделал. Только поделилась фото.

