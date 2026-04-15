Бив, коли той лежав без свідомості: Каньє Веста звинуватили у нападі на чоловіка
- Каньє Веста звинуватили у побитті чоловіка в готелі Chateau Marmont 16 квітня 2024 року.
- Постраждалий стверджує, що Вест вдарив його без попередження і бив поки той був без свідомості.
Американського репера Каньє Веста звинуватили у побитті чоловіка в одному з готелів Західного Голлівуду — Chateau Marmont.
Про це повідомило видання People.
Так, згідно зі скаргою, яку отримав журнал по знаменитостей, інцидент стався 16 квітня 2024 року близько 23:00. Постраждалий стверджує, що Каньє Вест без попередження вдарив його в обличчя, через що він упав, вдарився головою та знепритомнів.
У документі також зазначається, що після цього репер нібито продовжив бити чоловіка, коли той лежав на землі без свідомості. Постраждалий заявляє, що не провокував напад. Також він стверджує, що після інциденту Каньє Вест нібито безпідставно звинуватив його в недоречній поведінці щодо жінки з його оточення. У скарзі також йдеться, що відеозаписи з місця події, за словами сторони позивача, підтверджують його версію подій.
Адвокат постраждалого зазначив, що позов подано анонімно, щоб зберегти конфіденційність і спробувати врегулювати ситуацію мирним шляхом.
Що відомо про Каньє Веста?
- Американського репера і продюсера вважають одним із найвпливовіших артистів 21 століття. Його релізи розійшлися накладом понад 160 мільйонів копій, а сам музикант виграв 24 премії Греммі та неодноразово потрапляв до рейтингів найкращих альбомів і найвпливовіших людей за версіями Rolling Stone, Forbes і Time.
- Водночас Каньє Вест відомий скандальними заявами та поведінкою. У різні роки його критикували за провокативні висловлювання, зокрема антисемітського характеру і захоплення Гітлером та Путіним.
- У 2026 році артист публічно попросив вибачення за свої заяви, пояснивши їх біполярним розладом, що спричинив маніакальний епізод.
- Щодо особистого життя – у 2014-2021 роках Каньє Вест був одружений із телезіркою Кім Кардаш'ян. У 2023 році він побрався з австралійською архітекторкою і моделлю Б'янкою Цензорі.