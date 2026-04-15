Бив, коли той лежав без свідомості: Каньє Веста звинуватили у нападі на чоловіка

Американського репера Каньє Веста звинуватили у побитті чоловіка в одному з готелів Західного Голлівуду — Chateau Marmont.

Про це повідомило видання People.

Так, згідно зі скаргою, яку отримав журнал по знаменитостей, інцидент стався 16 квітня 2024 року близько 23:00. Постраждалий стверджує, що Каньє Вест без попередження вдарив його в обличчя, через що він упав, вдарився головою та знепритомнів.

У документі також зазначається, що після цього репер нібито продовжив бити чоловіка, коли той лежав на землі без свідомості. Постраждалий заявляє, що не провокував напад. Також він стверджує, що після інциденту Каньє Вест нібито безпідставно звинуватив його в недоречній поведінці щодо жінки з його оточення. У скарзі також йдеться, що відеозаписи з місця події, за словами сторони позивача, підтверджують його версію подій.

Адвокат постраждалого зазначив, що позов подано анонімно, щоб зберегти конфіденційність і спробувати врегулювати ситуацію мирним шляхом.

Що відомо про Каньє Веста?