Як сьогодні живе зірка балету Катерина Кухар, яка відзначає день народження

Сьогодні, 18 січня, українській примі-балерині Катерині Кухар виповнилось 43 роки. Вона продовжує виблискувати на найкращих сценах світу й гідно представляє Україну на міжнародній арені.

Катерина родом із Києва. У 5 років її віддали на гурток спортивної гімнастики, а потім вона пішла на балет. У 16-річному віці Кухар дебютувала у головній партії на всесвітньо відомій японській сцені Bunka Kaikan у Токіо. Як складалась балетна кар'єра зірки та які інтриги крутяться довкола її особистого життя, читайте в матеріалі Show 24.

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Після успішного дебюту Катерина за рік екстерном закінчила училище з відзнакою та розпочала роботу в трупі Національної опери України. До слова, саме в цьому навчальному закладі вона познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком.

Катерина Кухар – Національна опера України: дивіться відео онлайн

Балетна пара Катерини Кухар та Олександра Стоянова утворилася у 2006 році. Вперше вони станцювали разом на сцені Національної опери в "Лускунчику", а згодом у "Ромео і Джульєтті". Їхні зусилля були визнані відомим лондонським критиком Меггі Фоєр, який назвав їх найкрасивішою балетною парою Європи.

У 2014 році Олександр заснував балетну трупу "Гранд Київ", до складу якої увійшла Катерина. Пізніше вона отримала звання заслуженої артистки та народної артистки України. А у 2020 році приму-балерину призначили на посаду очільниці Київського національного інституту хореографії.

Зірка навіть розповідала, що їй запропонували посаду міністра культури України після відставки Олександра Ткаченка у липні 2023 року.

Прихильники проєкту "Танці із зірками" точно пам'ятають Катерину у ролі екстравагантної судді шоу. Її "гострі" фрази та метафоричні вислови неодноразово змушували замислитись учасників над сказаним. Ба більше, конкурсанти іноді побоювалися зіркової судді.

Особисте життя

У першому шлюбі Катерина народила дівчинку, яка, на жаль, померла під час пологів. Для балерини це був болючий удар, який вона дуже довго переживала. Пізніше Кухар народила від першого чоловіка сина Тимура.

Кухар і Стоянов провели разом десять років, перш ніж одружилися в США у 2018 році. Чоловік дуже сильно хотів дитини від жінки, однак вона боялась втратити форму.

Мась, ти мені ще довго будеш морочити голову? Ти хитра жінка, я вже все зрозумів, мене це не влаштовує. Якщо ти протягом року не народиш дитину, я від тебе піду,

– згадувала Катерина слова Олександра.

Балерина не приховує, що такі слова коханого її дуже образили. Але вже за тиждень чоловік прийшов до неї з вибаченнями та сказав, що все одно буде з нею, навіть якщо вона не захоче народжувати дитину.

Пізніше у пари народилась донька Анна, а Тимура Олександр прийняв, як рідного сина.

Минулого року у мережі ширились чутки, що пара розлучилася. А все через те, що подружжя відписалося одне від одного у соцмережах, а Олександр назвав Катерину не дружиною, а "матір'ю своїх дітей".

У мене з матір'ю моїх дітей Катериною Кухар є велика та важка дискусія щодо того, чи можуть українські артисти виконувати "Лебедине озеро",

– повідомив Олександр.

Пізніше з'ясувалося, що у пари різні погляди на балет. Кухар не підтримує ідею виконання українськими артистами "російського" балету.

У серпні балерина вдягла весільну сукню, а аудиторія поспішила будувати теорії чому був присвячений цей образ.

Весільний образ Катерини Кухар / Фото з пресслужби

Виявилось, що балерина знялась у фотосесії Оксани Підлісної – фотографині, яка співпрацює з найвідомішими брендами, як ELLE, VOGUE, MARIECLARIE, COSMOPOLITAN, VIVA, TIMES.

На початку вересня Кухар опублікувала відео, де показалася разом зі стилістом Олександром Левинським. На окремих кадрах видно, що Катерина та Олександр тримаються за руки.

Невтомна публіка в один голос почала заявляти, що в знаменитості закрутився новий роман. Сама ж Кухар зауважила, що в ролику, який вона опублікувала, з'явилося двоє різних чоловіків. До того ж вона вказала, що жоден з тих, про кого пишуть ЗМІ, не є її обранцем.

Читаю я про себе новини: "Катерина Кухар приміряла весільну сукню", "Катерина Кухар показала нового обранця"… Звісно, всі хочуть від мене коментар. Але ж подивіться, будь ласка, на відео – це два різних чоловіки. Це, по-перше. А по-друге, це зовсім не той, про кого пише преса,

– зазначила балерина.

Попри це, Кухар і Стоянов не спростовують та не підтверджують припущення прихильників про розрив, але натякають на певні зміни в особистому житті.

Де зараз і чим займається Катерина Кухар

На початку повномасштабного вторгнення балерина разом із чоловіком були на гастролях у різних європейських країнах, а їхні діти були в Києві. Зіркові батьки вирішили залишитись за кордоном і придумали як забрати дітей до себе, у безпечне місце.

Пара разом із балетом у 2022 році вирушила в гастрольний тур і давала благодійні концерти, щоб популяризувати українську культуру та збирати гроші на потреби України.

Легендарним виступом став балет "Лісова пісня", який світ ще ніколи не бачив. Як розповідав Стоянов, за кордоном організатори боялись брати цю постановку, бо для глядача це дещо нове і незнане, тому попиту не буде. Однак за рік часу інакодумців вдалось переконати.

Одного разу артисти навіть потрапили у шахрайську пастку в Латинській Америці, через що зазнали чималих збитків.

Сьогодні транслюють у соцмережах тему війни. Раніше пара заявляла, що взяла собі за мету боротись на інформаційному фронті. Вони не тільки через балет розповідають усю правду про жахіття, які творяться в Україні, а й навіть виступили на національному телебаченні Латинської Америки, щоб змінити "їхню спотворену правду".

Кухар також не відмовляється і від розважального контенту, тому час від часу публікує ролики, як танцює з донькою, чи як доєднується до сучасних трендів.

Колись прима-балерина зазначала, що хоче дочекатись того моменту, коли всі нарешті зможуть повернутись до рідної домівки. Нещодавно балерина повідомила, що вдалось закрити борг за утеплення кампусу Київського державного фахового хореографічного коледжу. Катерина подякувала усім, хто допомагав збирати гроші, а також відзначила українського підприємця, який допоміг із закриттям боргу.