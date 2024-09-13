Тепер Катерина вперше відреагувала на ці чутки. Водночас її відповідь виявилася дуже неоднозначною.

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Так, Кухар зауважила, що в ролику, який вона раніше публікувала, з'явилося двоє різних чоловіків. До того ж вона вказала, що жоден з тих, про кого пишуть ЗМІ, не є її обранцем.

Читаю я про себе новини: "Катерина Кухар приміряла весільну сукню", "Катерина Кухар показала нового обранця"… Звісно, всі хочуть від мене коментар. Але ж подивіться, будь ласка, на відео – це два різних чоловіки. Це, по-перше. А по-друге, це зовсім не той, про кого пише преса,

– зазначила балерина.

Катерина Кухар відреагувала на чутки про новий роман / Відео з інстаграм-сторіс

Варто зауважити, що раніше ходили чутки, що Катерина Кухар перебуває у стосунках зі стилістом Олександром Левинським.

Що відомо про розлучення Катерини Кухар

Користувачі соціальних мереж помітили, що прима-балерина та Олександр Стоянов перестали стежити один за одним в інстаграмі. До того ж танцівник нещодавно назвав Кухар не дружиною, а "матір'ю своїх дітей", що лише розпалило цікавість громадськості до їхнього сімейного статусу.

Водночас пара не спростовує та не підтверджує припущення прихильників про розрив, але натякає на певні зміни в особистому житті.