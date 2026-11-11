Катерина Лозовицька розкрила, коли народжуватиме первістка, та поділилася подробицями вагітності

Модель і блогерка Катерина Лозовицька, яка нещодавно повідомила про вагітність, поділилася подробицями майбутнього материнства.

Зокрема, вона розповіла про перші емоції після звістки про поповнення в родині, перебіг вагітності, вибір імені для малюка та плани щодо пологів. Цими подробицями вона поділилася в інтерв'ю Наталії Тур, яке вийшло на ютуб-каналі "Люкс ФМ".

Катерина зізналася, що вагітність стала для неї несподіванкою. Хоча в майбутньому пара планувала дітей, саме зараз вони не очікували на таку новину. Коли блогерка побачила позитивний результат тесту, то спершу не могла повірити в це. Вона зробила ще два тести, а того ж дня записалася на УЗД, щоб остаточно переконатися у вагітності.

Я зробила три тести, записалася на УЗД в той самий день, і поки мені лікарка не сказала, що так, я в це не вірила. У мене був шок, але я була щаслива,

– пригадала Катерина.

Катерина Лозовицька / Фото з інстаграм-сторінки kateryna_lozovytska

Про майбутнє поповнення вона одразу повідомила чоловікові – зателефонувала йому відеозв'язком після першого тесту. Спеціального сюрпризу блогерка не готувала, адже в той момент навіть не думала про те, щоб записати реакцію коханого. За її словами, він також був радий, але здивований новиною.

Водночас усвідомлення того, що вони незабаром стануть батьками, досі приходить до подружжя поступово. Катерина зізналася, що поки не може повністю повірити в майбутні зміни, хоча вони вже почали робити все необхідне, аби подбати про безпеку та спокій родини. Зокрема, Лозовицька разом із коханим переїхала з Києва до Івано-Франківська.

У момент, коли дізналася, що я вагітна, зрозуміла, що потрібно робити вже якісь кроки, тому що це вже не тільки про мене, не тільки про нього, росте нове життя,

– пояснила Катерина.

За словами блогерки, зараз їй хочеться спокійно провести останні місяці вагітності та перший час після народження дитини. Якщо ситуація дозволятиме, у майбутньому подружжя не виключає повернення до Києва.

Лозовицька розповіла, що загалом вагітність минає досить легко. Сильного токсикозу в неї не було, однак у першому триместрі вона відчувала апатію, брак сил та легкі депресивні стани. Також змінилися її харчові вподобання. Зокрема, спершу Лозовицька не могла пити улюблену каву, а після їжі нерідко відчувала нудоту. Особливих вагітних забаганок у неї не з'явилося, хоча блогерка зізналася, що чекала на такі зміни з цікавістю. Натомість вона стала значно сентиментальнішою.

Я в цілому сама по собі дуже така стійка, рідко плачу. А зараз щось хороше, щось погане – і я в сльози одразу,

– поділилася Катерина.

Катерина також повідомила, що пологи мають відбутися наприкінці лютого 2027 року. Подружжя вже обговорює майбутнє ім'я дитини та має кілька варіантів, однак остаточне рішення планує ухвалити після народження малюка. Вибір імені для пари дещо ускладнює те, що чоловік блогерки Гідеят – азербайджанець, тож батьки хочуть знайти варіант, який добре поєднуватиметься з його прізвищем та по батькові.

Щодо пологів, Катерина вже визначилася з одним важливим моментом – вони будуть партнерськими. Спершу пара планувала народжувати в Києві, однак тепер розглядає Захід України.

Катерина Лозовицька з чоловіком / Фото з інстаграм-сторінки kateryna_lozovytska

Катерина розповіла, що поки не надто активно купує речі для малюка. Подружжя спершу зосередилося на інших важливих подіях: вони зіграли весілля, займалися ремонтом будинку та переїздом. Тож підготовкою до народження дитини планують зайнятися поступово.

Водночас блогерка вже цікавиться темою материнства, спілкується з ChatGPT та читає про розвиток немовлят. Також вона планує разом із чоловіком відвідати спеціальні курси ближче до пологів.

Не оминула вона й тему змін тіла під час вагітності. За словами Лозовицької, наразі вона набрала приблизно 4-5 кілограмів і не надто переймається цим. Навпаки, спочатку вагітність допомогла їй відпустити переживання щодо зовнішності та зосередитися на інших речах.

Перший час у мене була радість РХП-шника, тому що я зняла з себе цю напругу, що я щось маю якось виглядати. Таке: ну все, я вагітна, до побачення,

– поділилася блогерка.

Зараз вона поступово повертається до спорту, однак не планує ставити перед собою жорстких вимог щодо відновлення після пологів. Катерина розуміє, що перші місяці материнства можуть бути непростими, тому хоче дати собі час.

Окремо Лозовицька поділилася, що звістка про вагітність ще більше зблизила її з коханим.

У нас одразу почала відчуватися ця впевненість в майбутньому. Ми якось одразу зрозуміли, що все точно добре, і ми вже далі в цьому. І реакція одна одного також це підтвердила, тому що ніхто не злякався глобально. Тому (стосунки, – 24 Канал) стали теплішими, стали кращими,

– зазначила Катерина.

Інтерв'ю з Катериною Лозовицькою: дивіться відео онлайн

До речі, раніше ми писали про те, як пройшло весілля Лозовицької.