Екатерина Лозовицкая рассказала, когда она будет рожать первенца, и поделилась подробностями беременности

В частности, она рассказала о первых эмоциях после известия о пополнении в семье, ходе беременности, выборе имени для малыша и планах относительно родов. Этими подробностями она поделилась в интервью Наталье Тур, которое вышло на YouTube-канале "Люкс FM".

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Екатерина призналась, что беременность стала для нее неожиданностью. Хотя в будущем пара планировала завести детей, именно сейчас они не ожидали такой новости. Когда блогерша увидела положительный результат теста, сначала не могла в это поверить. Она сделала еще два теста, а в тот же день записалась на УЗИ, чтобы окончательно убедиться в беременности.

Я сделала три теста, записалась на УЗИ в тот же день, и пока врач не сказала мне, что да, я в это не верила. У меня был шок, но я была счастлива– вспомнила Екатерина.

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Екатерина Лозовицкая / Фото со страницы в инстаграме kateryna_lozovytska

О будущем пополнении в семье она сразу сообщила мужу – позвонила ему по видеосвязи после первого теста. Специального сюрприза блогерша не готовила, ведь в тот момент даже не думала о том, чтобы запечатлеть реакцию любимого. По ее словам, он тоже был рад, но удивлен новостью.

В то же время осознание того, что они вскоре станут родителями, до сих пор приходит к супругам постепенно. Екатерина призналась, что пока не может полностью поверить в грядущие перемены, хотя они уже начали делать все необходимое, чтобы позаботиться о безопасности и спокойствии семьи. В частности, Лозовицкая вместе с любимым переехала из Киева в Ивано-Франковск.

В тот момент, когда я узнала, что беременна, поняла, что нужно уже предпринимать какие-то шаги, потому что речь идет не только обо мне, не только о нем – растет новая жизнь– пояснила Екатерина.

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По словам блогерши, сейчас ей хочется спокойно провести последние месяцы беременности и первое время после рождения ребенка. Если ситуация позволит, в будущем супруги не исключают возвращения в Киев.

Лозовицкая рассказала, что в целом беременность протекает довольно легко. Сильного токсикоза у нее не было, однако в первом триместре она испытывала апатию, недостаток сил и легкие депрессивные состояния. Также изменились ее пищевые предпочтения. В частности, сначала Лозовицкая не могла пить любимый кофе, а после еды нередко испытывала тошноту. Особых беременных прихотей у нее не появилось, хотя блогерша призналась, что ждала таких изменений с интересом. Зато она стала значительно более сентиментальной.

Я в целом по натуре очень такая стойкая, редко плачу. А сейчас что-то хорошее, что-то плохое – и я сразу в слезах– поделилась Екатерина.

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Также она сообщила, что роды должны состояться в конце февраля 2027 года. Супруги уже обсуждают будущее имя ребенка и имеют несколько вариантов, однако окончательное решение планируют принять после рождения малыша. Выбор имени для пары несколько затрудняет то, что муж блогерши Гидеят – азербайджанец, поэтому родители хотят найти вариант, который будет хорошо сочетаться с его фамилией и отчеством.

Что касается родов, Екатерина уже определилась с одним важным моментом – они будут партнерскими. Сначала пара планировала рожать в Киеве, однако теперь рассматривает Запад Украины.

Екатерина Лозовицкая с мужем / Фото со страницы в инстаграме kateryna_lozovytska

Екатерина рассказала, что пока не слишком активно покупает вещи для малыша. Супруги сначала сосредоточились на других важных событиях: они сыграли свадьбу, занимались ремонтом дома и переездом. Поэтому подготовкой к рождению ребенка планируют заняться постепенно.

В то же время блогерша уже интересуется темой материнства, общается с ChatGPT и читает о развитии младенцев. Также она планирует вместе с мужем посетить специальные курсы ближе к родам.

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Не обошла она стороной и тему изменений тела во время беременности. По словам Лозовицкой, на данный момент она набрала примерно 4–5 килограммов и не слишком переживает по этому поводу. Наоборот, сначала беременность помогла ей отпустить переживания по поводу внешности и сосредоточиться на других вещах.

Сначала я испытывала радость "РПП-шника", потому что сняла с себя это напряжение, что я должна как-то выглядеть. Такая: ну все, я беременна, до свидания– поделилась блогерша.

Сейчас она постепенно возвращается к спорту, однако не планирует ставить перед собой жестких требований относительно восстановления после родов. Екатерина понимает, что первые месяцы материнства могут быть непростыми, поэтому хочет дать себе время.

Отдельно Лозовицкая рассказала, что известие о беременности еще больше сблизило ее с любимым.

У нас сразу появилась эта уверенность в будущем. Мы как-то сразу поняли, что все точно хорошо, и мы уже в этом. И реакция друг на друга также это подтвердила, потому что никто не испугался в целом. Поэтому (отношения, – 24 Канал) стали теплее, стали лучше– отметила Екатерина.

Интервью с Екатериной Лозовицкой: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее мы писали о том, как прошла свадьба Лозовицкой.