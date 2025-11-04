Катерина Осадча замилувала рідкісними фото з 90-річною бабусею
- Бабуся Катерини Осадчої відсвяткувала 90-річний ювілей, ведуча поділилася фотографіями з нею в Instagram.
- Катерина зазначила, що бабуся Рая є найстрогішим критиком і підтримкою у родині, пам'ятає Другу світову війну та голод у повоєнному Києві.
Бабуся Катерини Осадчої відсвяткувала ювілей – 90 років. Ведуча поділилась фотографіями з жінкою і привітала її з днем народження.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Осадчої. Бабусю ведучої звати Рая.
Катерина Осадча розповіла, що бабуся Рая – найстрогіший критик і найміцніша підтримка у родині. Ведуча поділилась, що жінка пам'ятає Другу світову війну і голод у повоєнному Києві.
У бабусі завжди є свій "чарівний пендель" для кожного з нас – і це, здається, генетичне: не сидіти на місці, не лінуватися, рухатися, досягати. Думаю, саме це й привело бабусю до такої поважної дати. Ніколи раніше не була на святі, де святкують 90 років, – і неймовірно радію, що це свято у нашій родині,
– написала Осадча.
Катерина Осадча та її бабуся / Фото з інстаграму ведучої
У коментарях під дописом бабусю Раю привітав чоловік Катерини Осадчої, ведучий Юрій Горбунов.
Многая літа бабусі Раї! Тримаємо курс до 120!,
– написав він.
Осадча також поділилась з підписниками у Threads, що її бабусі виповнилось 90 років.
Цікаво, чи я доживу до цього віку. А бабусю мчу цілувати й вітати,
– написала Катерина.
Хто раніше у родині Осадчої святкував день народження?
5 червня день народження святкував батько Катерини Осадчої. Ведуча опублікувала в інстаграмі відео, де розповіла, чим схожа на нього.
19 серпня 4 роки виповнилось молодшому сину Осадчої й Горбунова Данилу. З нагоди свята Катерина поділилась фотографіями хлопчика в інстаграмі та ніжно звернулась до нього. "Ти наш молодший, але вже такий дорослий. Ми зробимо все, щоб ти був щасливим", – написала вона.
А 24 серпня 55-річчя відсвяткував Юрій Горбунов.