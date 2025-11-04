Укр Рус
4 листопада, 18:40
3

Катерина Осадча замилувала рідкісними фото з 90-річною бабусею

Марія Примич
Основні тези
  • Бабуся Катерини Осадчої відсвяткувала 90-річний ювілей, ведуча поділилася фотографіями з нею в Instagram.
  • Катерина зазначила, що бабуся Рая є найстрогішим критиком і підтримкою у родині, пам'ятає Другу світову війну та голод у повоєнному Києві.

Бабуся Катерини Осадчої відсвяткувала ювілей – 90 років. Ведуча поділилась фотографіями з жінкою і привітала її з днем народження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Осадчої. Бабусю ведучої звати Рая.

Катерина Осадча розповіла, що бабуся Рая – найстрогіший критик і найміцніша підтримка у родині. Ведуча поділилась, що жінка пам'ятає Другу світову війну і голод у повоєнному Києві.

У бабусі завжди є свій "чарівний пендель" для кожного з нас – і це, здається, генетичне: не сидіти на місці, не лінуватися, рухатися, досягати. Думаю, саме це й привело бабусю до такої поважної дати. Ніколи раніше не була на святі, де святкують 90 років, – і неймовірно радію, що це свято у нашій родині,
– написала Осадча.

Катерина Осадча та її бабуся / Фото з інстаграму ведучої

 

 

У коментарях під дописом бабусю Раю привітав чоловік Катерини Осадчої, ведучий Юрій Горбунов.

Многая літа бабусі Раї! Тримаємо курс до 120!, 
– написав він.

Осадча також поділилась з підписниками у Threads, що її бабусі виповнилось 90 років.

Цікаво, чи я доживу до цього віку. А бабусю мчу цілувати й вітати, 
– написала Катерина.

Хто раніше у родині Осадчої святкував день народження?

  • 5 червня день народження святкував батько Катерини Осадчої. Ведуча опублікувала в інстаграмі відео, де розповіла, чим схожа на нього.

  • 19 серпня 4 роки виповнилось молодшому сину Осадчої й Горбунова Данилу. З нагоди свята Катерина поділилась фотографіями хлопчика в інстаграмі та ніжно звернулась до нього. "Ти наш молодший, але вже такий дорослий. Ми зробимо все, щоб ти був щасливим", – написала вона. 

  • А 24 серпня 55-річчя відсвяткував Юрій Горбунов.