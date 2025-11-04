Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Осадчої. Бабусю ведучої звати Рая.

Катерина Осадча розповіла, що бабуся Рая – найстрогіший критик і найміцніша підтримка у родині. Ведуча поділилась, що жінка пам'ятає Другу світову війну і голод у повоєнному Києві.

У бабусі завжди є свій "чарівний пендель" для кожного з нас – і це, здається, генетичне: не сидіти на місці, не лінуватися, рухатися, досягати. Думаю, саме це й привело бабусю до такої поважної дати. Ніколи раніше не була на святі, де святкують 90 років, – і неймовірно радію, що це свято у нашій родині,

– написала Осадча.

Катерина Осадча та її бабуся / Фото з інстаграму ведучої

У коментарях під дописом бабусю Раю привітав чоловік Катерини Осадчої, ведучий Юрій Горбунов.

Многая літа бабусі Раї! Тримаємо курс до 120!,

– написав він.

Осадча також поділилась з підписниками у Threads, що її бабусі виповнилось 90 років.

Цікаво, чи я доживу до цього віку. А бабусю мчу цілувати й вітати,

– написала Катерина.

