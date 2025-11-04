Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Осадчей. Бабушку ведущей зовут Рая.
Екатерина Осадчая рассказала, что бабушка Рая – самый строгий критик и самая крепкая поддержка в семье. Ведущая поделилась, что женщина помнит Вторую мировую войну и голод в послевоенном Киеве.
У бабушки всегда есть свой "волшебный пендель" для каждого из нас – и это, кажется, генетическое: не сидеть на месте, не лениться, двигаться, достигать. Думаю, именно это и привело бабушку к такой почтенной дате. Никогда раньше не была на празднике, где празднуют 90 лет, – и невероятно рада, что этот праздник в нашей семье,
– написала Осадчая.
Екатерина Осадчая и ее бабушка / Фото из инстаграма ведущей
В комментариях под заметкой бабушку Раю поздравил муж Екатерины Осадчей, ведущий Юрий Горбунов.
Многая літа бабушке Рае! Держим курс до 120!,
– написал он.
Осадчая также поделилась с подписчиками в Threads, что ее бабушке исполнилось 90 лет.
Интересно, доживу ли я до этого возраста. А бабушку мчу целовать и поздравлять,
– написала Екатерина.
Кто раньше в семье Осадчей праздновал день рождения?
5 июня день рождения праздновал отец Екатерины Осадчей. Ведущая опубликовала в инстаграме видео, где рассказала, чем похожа на него.
19 августа 4 года исполнилось младшему сыну Осадчей и Горбунова Даниилу. По случаю праздника Екатерина поделилась фотографиями мальчика в инстаграме и нежно обратилась к нему. "Ты наш младший, но уже такой взрослый. Мы сделаем все, чтобы ты был счастливым", – написала она.
А 24 августа 55-летие отпраздновал Юрий Горбунов.