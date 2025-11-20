У 2025 Україна вперше офіційно святкує Всесвітній день дитини. З цієї нагоди ЮНІСЕФ разом з українськими медійними діячами нагадують кожному про важливість прав дитини. У кампанії під назвою "Сьогодні і завжди захищаю права дитини в Україні" взяли участь як відомі діти, так і молодь та впливовці, пише 24 Канал.

Більш як 35 років тому держави всього світу прийняли міжнародну угоду про дитинство – Конвенцію ООН про права дитини. З початком російсько-української війни та особливо повномасштабного вторгнення, діти в Україні щодня постають перед різними труднощами. Захист їхніх прав сьогодні особливо важливий.

Основні тези щодо цього якраз і закладені у Конвенції, але, як показало дослідження ЮНІСЕФ 2025 року, більшість українців ознайомлені з документом поверхнево. Лише 11,3% з опитаних добре знаються на положеннях Конвенції.

Щоб нагадати про важливість та фундаментальність Конвенції ООН про права дитини, відомі українці об'єдналися в ініціативі. Лідери думок, ведучі, артисти й навіть юні герої записали серію роликів, де діляться роздумами й особистими історіями, паралельно згадуючи основні статті Конвенції ООН.

Катя Осадча

Телеведуча, громадська діячка та мати трьох хлопців підкреслила – кожна дитина має право на родину.

Наскільки важливо, аби у дитини був свій дорослий поруч. Коли вони починають їздити на велосипеді, діляться всім сокровенним, розповідають про своїх друзів, про перше кохання, про те, наскільки їм складно чи радісно у житті,

– поділилась Катя Осадча.

Ведуча додала, що в тому разі, якщо батьки не можуть з певних причин піклуватись про свою дитину, то існують різні сімейні форми виховання, зокрема, всиновлення.



Зірки про права дитини / Фото пресслужби

KOLA

Співачка розповіла про право дитини на життя, яке не можна забирати у жодному разі.

Кожна дитина має право гучно слухати музику у своїх навушниках. Право об'їстися черешні, щоб рот був червоним. Право сміятися зі своїми друзями… Кожна дитина має право на своє, непересічне, єдине життя,

– зазначає KOLA.



Зірки про права дитини / Фото пресслужби

Анастасія Димид

11-річна співачка й представниця України на Дитячому Євробаченні-2023 нагадала про право кожної дитини на ідентичність.

Ніхто не може відібрати у мене мою ідентичність, моє ім'я, моє громадянство, поки я сама не захочу їх змінити. Мої права мають значення щодня,

– наголосила Настя Димид.



Зірки про права дитини / Фото пресслужби

Богдан Шевчук

Блогер висловився про важливість інклюзивності. Діти мають право на безбар'єрне середовище не тільки на вулицях міст, але й у головах кожного члена суспільства.

Дитина, яка пересувається на кріслі колісному, як ось я, має право займатися улюбленими хобі, вести тікток, відвідувати фестивалі… Гідне, повноцінне, безбар'єрне життя – це право кожного та кожної, без виключення,

– поділився Богдан Шевчук.



Зірки про права дитини / Фото пресслужби

До ініціативи долучилось 20 українців. Серед них – відомі співаки, артистки, блогери та представники влади.