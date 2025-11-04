Екатерина Осадчая замиловала редкими фото с 90-летней бабушкой

Бабушка Екатерины Осадчей отпраздновала юбилей – 90 лет. Ведущая поделилась фотографиями с женщиной и поздравила ее с днем рождения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Осадчей. Бабушку ведущей зовут Рая.

Екатерина Осадчая рассказала, что бабушка Рая – самый строгий критик и самая крепкая поддержка в семье. Ведущая поделилась, что женщина помнит Вторую мировую войну и голод в послевоенном Киеве.

У бабушки всегда есть свой "волшебный пендель" для каждого из нас – и это, кажется, генетическое: не сидеть на месте, не лениться, двигаться, достигать. Думаю, именно это и привело бабушку к такой почтенной дате. Никогда раньше не была на празднике, где празднуют 90 лет, – и невероятно рада, что этот праздник в нашей семье,

– написала Осадчая.

Екатерина Осадчая и ее бабушка / Фото из инстаграма ведущей

В комментариях под заметкой бабушку Раю поздравил муж Екатерины Осадчей, ведущий Юрий Горбунов.

Многая літа бабушке Рае! Держим курс до 120!,

– написал он.

Осадчая также поделилась с подписчиками в Threads, что ее бабушке исполнилось 90 лет.

Интересно, доживу ли я до этого возраста. А бабушку мчу целовать и поздравлять,

– написала Екатерина.

