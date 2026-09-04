Дружина Володимира Остапчука розсекретила, коли народиться їхня друга дитина
Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука при надії. Катерина готується стати мамою вдруге.
В інстаграмі вона ділиться з підписниками подробицями вагітності. Зокрема, Катерина розповіла, коли орієнтовно має народити.
Так, за попередніми розрахунками, малюк має з'явитися на світ 18 лютого наступного року.
Зараз блогерка перебуває на 17-му тижні. Цей період дається їй непросто. Катерина зізнавалася, що цього разу почувається гірше, ніж під час очікування первістка Тіма. Зокрема, досі періодично стикається з нудотою. При цьому під час першої вагітності токсикоз відступив приблизно на 10-12 тижні.
Також цього разу Катерину раніше почав турбувати симфізит – біль у ділянці лобкової кістки. Якщо під час першої вагітності це сталося лише у третьому триместрі, то тепер неприємні відчуття з'явилися вже на ранньому терміні. Водночас, за словами Остапчук, біль поки що терпимий.
Нагадаємо, що першу дитину Катерина народжувала в Україні. А от друга дитина з'явиться на світ уже в Канаді, куди родина Остапчука переїхала цього року.
До речі, нещодавно Володимир та Катерина Остапчуки також розсекретили стать майбутньої дитини.