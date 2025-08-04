Поки українці вітають Сергія Притулу з народженням четвертої дитини – сина Марка, – увага все більше прикута і до його дружини.

Хто така Катерина Сопельник, чим вона займається і як познайомилася з одним із найвідоміших телеведучих країни – далі в матеріалі Show 24.

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Катерина Сопельник – родом із Донецька. Вона виросла в родині підприємця Віталія Сопельника. Її мама – Лілія Сопельник, а сестра – Світлана. Спочатку дівчина навчалася у Донецькому технічному коледжі, а згодом вступила до університету імені Василя Стуса, де здобула фах у галузі міжнародної економіки. Однак за спеціальністю працювати не стала – обрала для себе інший шлях.

Катерина Сопельник / Фото з її фейсбуку

Після переїзду до Києва Катерині вдалося влаштуватися адміністраторкою на "Новий канал". З часом вона стала лінійною продюсеркою популярного ранкового шоу "Підйом", а згодом працювала над іншими проєктами, зокрема "Страсті за Ревізором".

Саме на "Новому каналі" Катерина й познайомилася з Сергієм Притулою. На той момент він був ще в першому шлюбі. Їхні стосунки спершу були виключно професійними, але з часом, коли шлюб Сергія завершився, спілкування з Катериною стало ближчим і переросло у дещо більше.

Сергій Притула та Катерина Сопельник / Фото з фейсбуку Катерини

Сергій і Катерина офіційно стали подружжям 28 серпня 2015 року. Весілля відбулося у Львові в колі найближчих людей. До весілля пара не афішувала свої стосунки, і багато хто дізнався про них уже після церемонії.

Катерина Сопельник і Сергій Притула / Фото з фейсбуку телеведучого

Катерина була не лише дружиною, а й колегою Сергія – певний час вона обіймала посаду фінансового директора його проєкту "Вар'яти шоу".

У подружжя народилося троє спільних дітей. У 2017 році Катерина вперше стала мамою доньки Соломії. У 2021 році у сім’ї з'явилася друга донька – Стефанія. Поява другої дитини ще більше зміцнила родинний зв’язок. Шоумен не приховував, що дівчата змінили його характер і зробили м'якшим.

У серпня 2025 Сергій Притула став батьком сина, якого вони з Катериною назвали Марко. Зауважимо, що від першого шлюбу шоумен вже виховує сина Дмитра. Хлопець цьогоріч закнічив школу.

Родина Сергія Притули / Фото з соцмереж телеведучого та Катерини Сопельник

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З початком повномасштабного вторгнення Катерина разом із дітьми була змушена виїхати з країни. Сергій залишився в Україні, активно займаючись волонтерською діяльністю. Відстань і навантаження далися взнаки, і в родині не раз виникали непорозуміння, однак пара навчилася їх вирішувати. Згодом Катерина з дітьми повернулася до Києва, і сім'я знову возз'єдналася.