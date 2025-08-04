Кто такая Екатерина Сопельник, чем она занимается и как познакомилась с одним из самых известных телеведущих страны – далее в материале Show 24.

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Екатерина Сопельник – родом из Донецка. Она выросла в семье предпринимателя Виталия Сопельника. Ее мама – Лилия Сопельник, а сестра – Светлана. Сначала девушка училась в Донецком техническом колледже, а затем поступила в университет имени Василия Стуса, где получила специальность в области международной экономики. Однако по специальности работать не стала – выбрала для себя другой путь.

Екатерина Сопельник / Фото с ее фейсбука

После переезда в Киев Екатерине удалось устроиться администратором на "Новый канал". Со временем она стала линейным продюсером популярного утреннего шоу "Подъем", а впоследствии работала над другими проектами, в частности "Страсти по Ревизору".

Именно на "Новом канале" Екатерина и познакомилась с Сергеем Притулой. На тот момент он был еще в первом браке. Их отношения сначала были исключительно профессиональными, но со временем, когда брак Сергея завершился, общение с Екатериной стало ближе и переросло в нечто большее.

Сергей Притула и Екатерина Сопельник / Фото с фейсбука Екатерины

Сергей и Екатерина официально стали супругами 28 августа 2015 года. Свадьба состоялась во Львове в кругу самых близких людей. До свадьбы пара не афишировала свои отношения, и многие узнали о них уже после церемонии.

Екатерина Сопельник и Сергей Притула / Фото из фейсбука телеведущего

Екатерина была не только женой, но и коллегой Сергея – некоторое время она занимала должность финансового директора его проекта "Варьяты шоу".

У супругов родилось трое общих детей. В 2017 году Екатерина впервые стала мамой дочери Соломии. В 2021 году в семье появилась вторая дочь – Стефания. Появление второго ребенка еще больше укрепило семейную связь. Шоумен не скрывал, что девочки изменили его характер и сделали мягче.

В августе 2025 года Сергей Притула стал отцом сына, которого они с Екатериной назвали Марко. Заметим, что от первого брака шоумен уже воспитывает сына Дмитрия. Парень в этом году закончил школу.

Семья Сергея Притулы / Фото из соцсетей телеведущего и Екатерины Сопельник

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С началом полномасштабного вторжения Екатерина вместе с детьми была вынуждена уехать из страны. Сергей остался в Украине, активно занимаясь волонтерской деятельностью. Расстояние и нагрузка сказались, и в семье не раз возникали недоразумения, однако пара научилась их решать. Со временем Екатерина с детьми вернулась в Киев, и семья снова воссоединилась.