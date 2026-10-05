Катерина Тишкевич заговорила про переїзд із Києва перед пологами: яке місто розглядає
Українська акторка Катерина Тишкевич та її чоловік, актор Валентин Томусяк, готуються вперше стати батьками. Через російські атаки на Київ подружжя розглядає можливість тимчасово залишити столицю та провести зиму у Вінниці.
Саме там Катерина може народити їхнього первістка. Про свої плани актори розповіли в інстаграмі.
За словами Тишкевич, після одного з нічних обстрілів вони зрозуміли, що в екстреній ситуації можуть не встигнути доїхати до пологового. Подружжя живе на лівому березі Києва, тоді як лікар і пологовий будинок, де планують народжувати, розташовані на правому.
Після цього Катерина та Валентин серйозніше задумалися про свій "план Б" – провести зиму у Вінниці та народити там дитину. Днями вони приїхали до міста, щоб поспілкуватися з лікарями у місцевих пологових будинках і подивитися варіанти житла.
Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк приїхали до Вінниці: дивіться відео онлайн
Чому Тишкевич та Томусяк розглядають Вінницю
Однією з головних причин вибору міста є його розташування. Валентин продовжує працювати та їздити на гастролі, тому для нього важливо мати можливість без складнощів виїжджати на роботу. Саме через логістику пара відкинула варіанти з віддаленими містами на заході України.
До того ж майбутні батьки планують регулярно навідуватися до Києва на планові огляди до свого лікаря, а згодом – обстежувати там новонародженого синочка.
Є у Вінниці й особисті причини, які приваблюють Катерину та її чоловіка. У місті живуть люди з їхнього духовного кола, які підтримують подружжя.
У нас є Садгуру, духовна родина, традиція. Ми розвиваємося з Валіком в індуїзмі, медитуємо, практикуємо йогу. І Вінниця — це такий осередок, де проживає дуже багато людей з нашої духовної родини. Тут всі ті, хто нас підтримують,
– поділилася акторка.
Тим часом українська телеведуча Соломія Вітвіцька вже народила первістка.