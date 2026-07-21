Катерина Тишкевич розсекретила стать первістка та його рідкісне ім'я

Акторка Катерина Тишкевич та її чоловік, актор Валентин Томусяк розсекретили стать майбутньої дитини. Подружжя, яке разом із 2019 року, незабаром уперше стане батьками. Днями зіркові батьки влаштували гендер-паті для близьких прямо на своєму подвір'ї. Вже також відоме й ім'я дитини.

На початку свята гості традиційно намагалися вгадати стать малюка, вибираючи між рожевими та блакитними наліпками у вигляді дитячої ніжки. Зворушливим відео зі свята акторка поділилася у своєму інстаграмі. Головна таємниця дня сталася тоді, коли майбутні батьки розрізали святковий торт: всередині виявилася блакитна начинка. Друзі та рідні дізналися, що у Катерини та Валентина буде хлопчик. До речі, більшість підписників була впевнена, що у пари буде дівчинка.

Якщо чесно, ми й самі все життя чомусь уявляли себе батьками саме дівчинки. Тому тим цікавіше, що цієї осені в наше життя прийде… син,

– написала у своєму інстаграмі акторка.

Також 31-річна зірка серіалів "Ніщо не трапляється двічі", "Місце під сонцем", "Хороший хлопець" повідомила, що ім'я для сина вже обрано, і зворушливо звернулася до нього. Ім'я доволі рідкісне та дуже гарне.

Данелик. Даня. Даніель. Тобі вже вдалося здивувати і своїх батьків, і нашу аудиторію. Чекаємо на зустріч із тобою, наш маленький масіпусік,

– написала Катерина.

Вже понад 27 тисяч вподобайок отримало це зворушливе відео з гендер-паті. У коментарях зіркові друзі пари щиро привітали її з цією радісною подією.

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