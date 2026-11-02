Катерина Тишкевич показала зворушливі фото з виписки та розповіла про першу ніч із сином вдома
Акторка Катерина Тишкевич разом із чоловіком Валентином Томусяком та новонародженим сином Даніеликом нарешті повернулися додому з пологового будинку. Зіркова матуся зізналася, що після чотирьох безсонних ночей у лікарні першу ніч удома з малюком молодим батькам допомогли провести обидві пари бабусь і дідусів.
Емоціями від перших днів батьківства акторка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. Вона також опублікувала зворушливі кадри з виписки, на якій зібралася вся велика родина, щоб привітати подружжя з народженням сина.
За словами артистки, допомога рідних виявилася дуже доречною. Маленького Даніеля приносили їй виключно на годування, що дозволило молодим батькам хоч трохи відновити сили.
Бо, визнаємо чесно, за 4 ночі в пологовому син нас знатно поганяв, тож сну було катастрофічно мало,
– поділилася Катерина.
Тепер родина почувається значно краще і готова до нових викликів материнства та батьківства.
Сьогодні ми з Валіком уже почуваємося значно більш відпочилими й набралися нових сил, щоб із задоволенням входити у свою нову батьківську роль і турботу про нашого Даніеля,
– додала зірка.
Нагадаємо, що зіркове подружжя вперше стало батьками наприкінці жовтня. Акторка народжувала у Вінниці, куди подружжя переїхало з Києва незадовго до появи малюка на світ.