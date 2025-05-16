З Козловським, Монатіком і Єфросиніною: Катерина Усик із розмахом відсвяткувала день народження
- Катерина Усик, дружина відомого українського боксера, відзначила 37-й день народження з виступами українських зірок, таких як Віталій Козловський.
- На святкуванні Катерина з'явилася у двох ефектних образах.
Дружина відомо українського боксера Катерина Усик відзначила свій день народження. Їй виповнилось 37 років.
Вона вже показала в соцмережах, як пройшло святкування. На святі виступили зірки українського шоубізнесу, серед яких – Віталій Козловський, а сама іменинниця з'явилась у двох ефектних образах. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Усик.
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"Набір виживання після вечірки" на дні народження Катерини Усик / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, на початку березня день народження також відзначила донька Олександра та Катерини Усик. Дружина українського боксера тоді вразила всіх своїм багатомільйонним образом. Наша редакція напередодні писала про образ дружини Усика на дні народженні доньки.