Дружина Усика поїхала на Тиждень моди в Парижі: ефектні фото з показу Dior
- Катерина Усик відвідала показ Dior на Тижні моди у Парижі, де Джонатан Андерсон представив першу жіночу колекцію.
- Вона зустрілась з креативним директором Dior Джонатаном Андерсоном та поділилася фото і відео в Instagram.
Дружина українського боксера Олександра Усика побувала на показі Dior, який пройшов у рамках Тижня моди в Парижі. Північноірландський модельєр Джонатан Андерсон представив свою першу жіночу колекцію.
Катерина Усик опублікувала серію фотографій з Парижу. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.
Для показу Катерина Усик обрала чорну сукню з глибоким декольте та розрізом і довгу накидку в тон. Жінка взула високі чорні чоботи на підборах. Дружина українського боксера доповнила свій образ аксесуарами: чорною класичною сумкою, годинником, хрестиком і сережками. Вона розпустила волосся і зробила макіяж.
Катерина Усик у Парижі / Фото з інстаграму жінки
Катерина також зустрілась з креативним директором Christian Dior Джонатаном Андерсоном. В Instagram Stories вона поширила відео і фотографію з модельєром.
Для довідки! Як пише BBC, у січні британський модельєр Кім Джонс залишив посаду креативного директора чоловічої лінії Dior. Джонатан Андерсон до приходу в команду 11 років працював креативним директором іспанського модного дому класу люкс Loewe.
Катерина Усик з Джонатаном Андерсоном / Відео з інстаграму жінки
Хто такий Джонатан Андерсон?
Джонатан Андерсон навчався у лондонському коледжі моди, а пізніше розпочав кар'єру у відділі маркетингу Prada.
У 2008 році запустив бренд JW Anderson, а у 2013 році його призначили креативним директором Loewe.
У 2023 році модельєр створив вбрання для виступу Ріанни у перерві Супербоулу, а також сукню Аріани Гранде для Met Gala 2024 року.
Джонатан – син колишнього капітана збірної Ірландії з регбі Віллі Андерсона.