Жена Усика поехала на Неделю моды в Париже: эффектные фото с показа Dior
- Екатерина Усик посетила показ Dior на Неделе моды в Париже, где Джонатан Андерсон представил первую женскую коллекцию.
- Она встретилась с креативным директором Dior Джонатаном Андерсоном и поделилась фото и видео в Instagram.
Жена украинского боксера Александра Усика побывала на показе Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Североирландский модельер Джонатан Андерсон представил свою первую женскую коллекцию.
Екатерина Усик опубликовала серию фотографий из Парижа. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
Для показа Екатерина Усик выбрала черное платье с глубоким декольте и разрезом и длинную накидку в тон. Женщина обула высокие черные сапоги на каблуках. Жена украинского боксера дополнила свой образ аксессуарами: черной классической сумкой, часами, крестиком и серьгами. Она распустила волосы и сделала макияж.
Екатерина Усик в Париже / Фото из инстаграма женщины
Екатерина также встретилась с креативным директором Christian Dior Джонатаном Андерсоном. В Instagram Stories она распространила видео и фотографию с модельером.
Для справки! Как пишет BBC, в январе британский модельер Ким Джонс покинул пост креативного директора мужской линии Dior. Джонатан Андерсон до прихода в команду 11 лет работал креативным директором испанского модного дома класса люкс Loewe.
Екатерина Усик с Джонатаном Андерсоном / Видео из инстаграма женщины
Кто такой Джонатан Андерсон?
Джонатан Андерсон учился в лондонском колледже моды, а позже начал карьеру в отделе маркетинга Prada.
В 2008 году запустил бренд JW Anderson, а в 2013 году его назначили креативным директором Loewe.
В 2023 году модельер создал наряд для выступления Рианны в перерыве Супербоула, а также платье Арианы Гранде для Met Gala 2024 года.
Джонатан – сын бывшего капитана сборной Ирландии по регби Вилли Андерсона.