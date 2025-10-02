Екатерина Усик опубликовала серию фотографий из Парижа. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Для показа Екатерина Усик выбрала черное платье с глубоким декольте и разрезом и длинную накидку в тон. Женщина обула высокие черные сапоги на каблуках. Жена украинского боксера дополнила свой образ аксессуарами: черной классической сумкой, часами, крестиком и серьгами. Она распустила волосы и сделала макияж.

Екатерина Усик в Париже / Фото из инстаграма женщины

Екатерина также встретилась с креативным директором Christian Dior Джонатаном Андерсоном. В Instagram Stories она распространила видео и фотографию с модельером.

Для справки! Как пишет BBC, в январе британский модельер Ким Джонс покинул пост креативного директора мужской линии Dior. Джонатан Андерсон до прихода в команду 11 лет работал креативным директором испанского модного дома класса люкс Loewe.

Екатерина Усик и Джонатан Андерсон / Фото из инстаграма женщины

Екатерина Усик с Джонатаном Андерсоном / Видео из инстаграма женщины

