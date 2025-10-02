Катерина Усик опублікувала серію фотографій з Парижу. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Для показу Катерина Усик обрала чорну сукню з глибоким декольте та розрізом і довгу накидку в тон. Жінка взула високі чорні чоботи на підборах. Дружина українського боксера доповнила свій образ аксесуарами: чорною класичною сумкою, годинником, хрестиком і сережками. Вона розпустила волосся і зробила макіяж.

Катерина Усик у Парижі / Фото з інстаграму жінки

Катерина також зустрілась з креативним директором Christian Dior Джонатаном Андерсоном. В Instagram Stories вона поширила відео і фотографію з модельєром.

Для довідки! Як пише BBC, у січні британський модельєр Кім Джонс залишив посаду креативного директора чоловічої лінії Dior. Джонатан Андерсон до приходу в команду 11 років працював креативним директором іспанського модного дому класу люкс Loewe.

Катерина Усик і Джонатан Андерсон / Фото з інстаграму жінки

Катерина Усик з Джонатаном Андерсоном / Відео з інстаграму жінки

Хто такий Джонатан Андерсон?