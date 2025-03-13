Я не розчиняюся в ньому, – дружина Олександра Усика про стосунки з боксером
- Катерина Усик, дружина Олександра Усика, заявила, що уявляє своє життя без чоловіка і вважає, що головне в коханні – це повага.
- Катерина підкреслила, що в стосунках часто вмикає розум, а не серце, щоб уникнути болю.
Дружина Олександра Усика Катерина зізналась, що уявляє своє життя без чоловіка. Вона реалістка, тому розуміє, що може трапитися будь-що.
В інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина розповіла, що для неї кохання – це найперше повага одне до одного, повідомляє Show 24. Вона "не розчиняється" у чоловікові.
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Я уявляю своє життя без Сані. Бо я реаліст, я розумію, що це життя, і я не розчиняюся в ньому. Але в мене, по-перше, працює мозок, а не серце,
– поділилась Катерина Усик.
Слава Дьомін зауважив, що Катерина досить емоційна людина, але до кохання ставиться прагматично. На коментар інтерв'юера жінка відповіла, що не хоче, аби їй робили боляче.
Я люблю свого чоловіка. Дуже сильно. Я віддала всю себе йому. Але все одно я десь вмикаю мозок,
– зазначила вона.
Річ у тім, що Олександр Усик часто буває у роз'їздах, тому Катерині доводиться справлятися з побутом та дітьми без його допомоги. Жінка додала, що інші чоловіки їй не цікаві, та каже, що з нею навіть не фліртують.
По жінці відразу видно: можна фліртувати чи не можна. Я коли заходжу, то показую, що мені це не цікаво. Я думаю, що чоловіки це відчувають,
– сказала Катерина.
Інтерв'ю з Олександром Усиком та Катериною: дивіться відео онлайн
Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Олександр Усик та Катерина розповіли, як починалися їхні стосунки. Крім того, боксер пригадав перший поцілунок з коханою, який відбувся біля річки Салгир, що в Криму.