В інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина розповіла, що для неї кохання – це найперше повага одне до одного, повідомляє Show 24. Вона "не розчиняється" у чоловікові.

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Я уявляю своє життя без Сані. Бо я реаліст, я розумію, що це життя, і я не розчиняюся в ньому. Але в мене, по-перше, працює мозок, а не серце,

– поділилась Катерина Усик.

Слава Дьомін зауважив, що Катерина досить емоційна людина, але до кохання ставиться прагматично. На коментар інтерв'юера жінка відповіла, що не хоче, аби їй робили боляче.

Я люблю свого чоловіка. Дуже сильно. Я віддала всю себе йому. Але все одно я десь вмикаю мозок,

– зазначила вона.

Річ у тім, що Олександр Усик часто буває у роз'їздах, тому Катерині доводиться справлятися з побутом та дітьми без його допомоги. Жінка додала, що інші чоловіки їй не цікаві, та каже, що з нею навіть не фліртують.

По жінці відразу видно: можна фліртувати чи не можна. Я коли заходжу, то показую, що мені це не цікаво. Я думаю, що чоловіки це відчувають,

– сказала Катерина.

Інтерв'ю з Олександром Усиком та Катериною: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Олександр Усик та Катерина розповіли, як починалися їхні стосунки. Крім того, боксер пригадав перший поцілунок з коханою, який відбувся біля річки Салгир, що в Криму.