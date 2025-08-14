Дружина Олександра Усика доволі часто ділиться сімейним контентом у соціальних мережах. Учора Катерина, наприклад, показала нові фотографії боксера з їхньою молодшою дочкою Марією.

Про це повідомляє Show 24 з посилання на її інстаграм.

Катерина поділилась двома фотографіями Олександра Усика з молодшою дочкою, зробленими у машині.

Марія сидить на колінах у батька. На першій світлині дівчинка тримається за кермо, а Олександр уважно дивиться на неї, а на другій – боксер ніжно цілує дочку у скроню.

Олександр Усик з дочкою Марією / Скриншот з інстаграму Катерини

Олександр Усик з молодшою дочкою / Скриншот з інстаграму Катерини

Катерина Усик показала ще одне фото Марії. Дівчинку сфотографували на вулиці. Вона біжить стежкою й усміхається.

Молодша дочка Олександра Усика / Фото з інстаграму Катерини

Нагадаємо, що Олександр і Катерина Усики виховують чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла і Марію. Доньки живуть з мамою у Києві, а сини – з бабусею і дідусем в Іспанії.

"Якби б мені до війни сказали, що я буду так жити й що так рано мої хлопчики поїдуть від мене, я б ніколи не повірила", – ділилась Катерина.

До речі, раніше наша редакція робила добірку найкращих фото Олександра Усика з дітьми.