Жена Александра Усика довольно часто делится семейным контентом в социальных сетях. Вчера Екатерина, например, показала новые фотографии боксера с их младшей дочерью Марией.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Екатерина поделилась двумя фотографиями Александра Усика с младшей дочерью, сделанными в машине.

Мария сидит на коленях у отца. На первой фотографии девочка держится за руль, а Александр внимательно смотрит на нее, а на второй – боксер нежно целует дочь в висок.

Александр Усик с дочерью Марией / Скриншот из инстаграма Екатерины

Александр Усик с младшей дочерью / Скриншот из инстаграма Екатерины

Екатерина Усик показала еще одно фото Марии. Девочку сфотографировали на улице. Она бежит по тропинке и улыбается.

Младшая дочь Александра Усика / Фото из инстаграма Екатерины

Напомним, что Александр и Екатерина Усики воспитывают четверых детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. Дочери живут с мамой в Киеве, а сыновья – с бабушкой и дедушкой в Испании.

"Если бы мне до войны сказали, что я буду так жить и что так рано мои мальчики уедут от меня, я бы никогда не поверила", – делилась Екатерина.

