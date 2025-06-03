Дуже боляче, – українська акторка розповіла про брата-військового і колегу, які зникли безвісти

В акторки Катерини Вишневої багато членів родини служать у війську: чоловік, брат рідної сестри. Зірка розповіла також про тих близьких людей, які зникли безвісти, захищаючи країну від ворога.

Катерина Вишнева розповіла, що рік тому зник її двоюрідний брат-військовий. Про це акторка зізналась в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає Show 24.

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Він зник на Курському напрямку. Вже рік. Я розумію, що шансів з кожним роком усе менше, бо мій близький друг, актор нашого театру, також зник безвісти. Для мене це найстрашніший статус,

– поділилась Катерина Вишнева.

Акторка зі сльозами на очах повідомила, що колега, про якого вона згадала – це Володимир Ковбель. Вони дуже близько товаришували.

"Мене досі іноді накриває, коли я виходжу на сцену через залу, а там висить його фото. Так шкода, що я можу грати на сцені, а я не впевнена, чи він упокоєний, чи він мертвий, чи він зараз не страждає. Мені так соромно за це. Він просто актор, тато маленького хлопчика. Не знаю, що відповідати дітям, які питають: "А тато повернеться?". Це дуже боляче", – зізналась Катерина Вишнева.



Актор Володимир Ковбель зник безвісти / Скриншот з відео

Нагадаємо, також акторка розповіла про свого чоловіка – актора Олега Москаленка, який у ЗСУ. За її словами, він завжди казав, що піде служити, коли отримає повістку. Це й сталося у липні минулого року.

Раз на два місяці зірковому подружжю вдається зустрічатися. Вони підтримують зв'язок. Катерина з міркувань безпеки не стала уточнювати, де зараз її чоловік.