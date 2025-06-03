Екатерина Вишневая рассказала, что год назад исчез ее двоюродный брат-военный. Об этом актриса призналась в интервью Алине Доротюк, передает Show 24.

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Он исчез на Курском направлении. Уже год. Я понимаю, что шансов с каждым годом все меньше, потому что мой близкий друг, актер нашего театра, также пропал без вести. Для меня это самый страшный статус,

– поделилась Екатерина Вишневая.

Актриса со слезами на глазах сообщила, что коллега, о котором она вспомнила – это Владимир Ковбель. Они очень близко дружили.

"Меня до сих пор иногда накрывает, когда я выхожу на сцену через зал, а там висит его фото. Так жаль, что я могу играть на сцене, а я не уверена, или он упокоен, или он мертв, или он сейчас не страдает. Мне так стыдно за это. Он просто актер, папа маленького мальчика. Не знаю, что отвечать детям, которые спрашивают: "А папа вернется?". Это очень больно", – призналась Екатерина Вишневая.



Актер Владимир Ковбель пропал без вести / Скриншот из видео

Напомним, также актриса рассказала о своем муже – актере Олеге Москаленко, который в ВСУ. По ее словам, он всегда говорил, что пойдет служить, когда получит повестку. Это и произошло в июле прошлого года.

Раз в два месяца звездным супругам удается встречаться. Они поддерживают связь. Екатерина из соображений безопасности не стала уточнять, где сейчас ее муж.