Виявили 13 пухлин: відома українська акторка відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям

Українська акторка Катерина Вишнева розповіла про проблеми зі здоров'ям. Їй зробили три операції в онкологічному центрі.

Вишнева лягала під ніж у 2011 році, в жовтні 2023 року та лютому 2024 року. Подробицями акторка поділилась в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише Show 24.

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Мені до всього мого досвіду ще не вистачало три операції, які були в мене в онкологічному центрі. (Онкологія – Show 24) була на грані, вона не встигла. Тричі вже. Останній раз – це було 13 пухлин. Це пов'язано з мамологією – груди,

– розповіла Катерина Вишнева.

Вишнева зазначила, що не видалила молочні залози. Акторка каже, що не може цього зробити, адже зараз відбуваються певні процеси, попереду у неї ще одна операція.

Коли процес розвитку зупиниться, тоді вже стоїть питання про видалення і встановлення імплантів. Тому що це стосується виживання. Не хочеться, як я зараз, кожен місяць моніторити, що там і на скільки міліметрів виросло,

– додала вона.

Зараз Катерина Вишнева слідкує за станом свого здоров'я.

Інтерв'ю з Катериною Вишневою: дивіться відео онлайн

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