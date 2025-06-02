Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Холостяка". Команда опублікувала 5 цікавих фактів про головного героя 14 сезону проєкту, аби дізнатися про нього більше.
До речі Тарас Цимбалюк замилував фотографією з батьками: на кого схожий актор
Тарас Цимбалюк дебютував на телебачення у 2011 році. Він зіграв у містичному серіалі "Щоденники Темного". Окрім акторства, займається спортом, зокрема силовими тренуваннями й боксом. Також актор стежить за своїм загальним фізичним станом та харчуванням.
Улюблена книга Цимбалюка "Ворошиловград" українського письменника Сергія Жадана. Цікаво, що актор разом з колегами працював офіціантом, щоб зібрати гроші для евакуації людей з прифронтових зон.
Також Тарас разом з актором Євгеном Олійником організував театральні проєкти, завдяки яким вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень на допомогу Силам оборони України: "Основний інстинкт", "Емігранти" та "Наші Кайдаші".
Тарас Цимбалюк став новим "Холостяком"
Нагадаємо, 18 квітня телеканал СТБ оголосив, що головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк" стане Тарас Цимбалюк. Сам актор зізнався, що на нього чекає новий виклик.
Згодом Цимбалюк пояснив, чому вирішив взяти участь у реаліті-шоу. Чоловік зізнався, що це новий телевізійний досвід для нього. Також актор вірить, що зможе знайти людину, яка змінить його особисте життя.