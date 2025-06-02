Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Холостяка". Команда опубликовала 5 интересных фактов о главном герое 14 сезона проекта, чтобы узнать о нем больше.
Кстати Тарас Цимбалюк замиловал фотографией с родителями: на кого похож актер
Тарас Цимбалюк дебютировал на телевидении в 2011 году. Он сыграл в мистическом сериале "Дневники Темного". Кроме актерства, занимается спортом, в частности силовыми тренировками и боксом. Также актер следит за своим общим физическим состоянием и питанием.
Любимая книга Цимбалюка "Ворошиловград" украинского писателя Сергея Жадана. Интересно, что актер вместе с коллегами работал официантом, чтобы собрать деньги для эвакуации людей из прифронтовых зон.
Также Тарас вместе с актером Евгением Олейником организовал театральные проекты, благодаря которым удалось собрать более 5 миллионов гривен на помощь Силам обороны Украины: "Основной инстинкт", "Эмигранты" и "Наши Кайдаши".
Тарас Цимбалюк стал новым "Холостяком"
Напомним, 18 апреля телеканал СТБ объявил, что главным героем 14 сезона проекта "Холостяк" станет Тарас Цимбалюк. Сам актер признался, что его ждет новый вызов.
Впоследствии Цимбалюк объяснил, почему решил принять участие в реалити-шоу. Мужчина признался, что это новый телевизионный опыт для него. Также актер верит, что сможет найти человека, который изменит его личную жизнь.