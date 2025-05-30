Фотографию с родителями Цимбалюк опубликовал в инстаграме, передает Show 24. В комментариях поклонники отмечают, что актер похож на отца.
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Тарас Цимбалюк поделился селфи с мамой Татьяной Васильевной, папой Василием Васильевичем и псом. Они сфотографировались в родном городе актера – Корсунь-Шевченковском Черкасской области.
Мои родные,
– подписал фото актер.
Однако, очевидно, это архивная фотография. Заметно, что деревья без листьев, а сейчас они уже позеленели.
Тарас Цимбалюк с родителями / Фото из инстаграма актера
В комментариях под фото поклонники пишут приятные слова Тарасу Цимбалюку и его семье. Некоторые отмечают, что актер очень похож на отца.
- "Замечательная семья".
- "Какие красивые!"
- "Невероятные люди с большим украинским сердцем".
- "Копия отец".
- "Вы невероятные люди! Мира и добра на многие и благие лета!"
- "Тарас похож на папу".
Тарас Цимбалюк стал новым "Холостяком"
Напомним, что Тарас Цимбалюк станет главным героем "Холостяка-14", о чем телеканал СТБ сообщил в апреле этого года. Премьера реалити-шоу с актером запланирована на осень
Впоследствии Цимбалюк рассказал, что проект "Холостяк" – новый телевизионный опыт для него и новый вызов. Кроме того, актер верит, что сможет встретить человека, который "по-новому повлияет на его личную жизнь".