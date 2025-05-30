Світлину з батьками Цимбалюк опублікував в інстаграмі, передає Show 24. У коментарях прихильники відзначають, що актор схожий на батька.

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Тарас Цимбалюк поділився селфі з мамою Тетяною Василівною, татом Василем Васильовичем та псом. Вони сфотографувалися у рідному місті актора – Корсунь-Шевченківському Черкаської області.

Мої найрідніші,

– підписав фото актор.

Однак, вочевидь, це архівна фотографія. Помітно, що дерева без листя, а зараз вони вже позеленіли.

Тарас Цимбалюк з батьками / Фото з інстаграму актора

У коментарях під фото прихильники пишуть приємні слова Тарасу Цимбалюку та його сім'ї. Дехто зазначає, що актор дуже схожий на батька.

"Чудова родина".

"Які гарні!"

"Неймовірні люди з великим українським серцем".

"Копія батько".

"Ви неймовірні люди! Миру та добра на многії та благії літа!"

"Тарас схожий на тата".

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