Через російськомовну музику на дні народження: Катерину Усик розкритикували в мережі

Днями дружина Олександра Усика відзначила 37-й день народження. Вона влаштувала розкішне святкування з виступами українських зірок, фотозонами та іншими розвагами.

Катерина поділилася відео зі святкування, проте її вже встигли розкритикувати в мережі. Річ у тім, що на деяких відео можна почути пісні російською мовою, пише Show24.

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Так, кохана Олександра Усика запостила ролик, де вона задуває свічки на своєму багатоярусному торті, а навколо неї розлітаються конфеті. У цей момент грав трек Світлани Лободи Superstar.

У коментарях до відео деяких користувачів обурило це, а водночас більшість людей підтримали дружину боксера і нічого поганого в пісні не побачили.

Як користувачі відреагували на російськомовну пісню на дні народженні Катерини Усик / Скриншоти з тіктоку

Що відомо про позицію Світлани Лободи щодо війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення співачка виступила проти агресії Росії. Вона неодноразово висловлювала підтримку Україні, зокрема публікувала відео, де закуповує гуманітарну допомогу для постраждалих.

Однак одночасно з цим артистка продовжує випускати пісні російською мовою. Ба більше, раніше вона виступала на спільних концертах із російськими артистами, зокрема на сцені в Дубаї.

Лобода відверто заявляє, що не планує відмовлятися від російськомовного репертуару, адже має широку аудиторію, яка її підтримує – як у самій Україні, так і за її межами.

В одному з нещодавніх інтерв'ю співачка зізналась, що від початку війни живе у Латвії разом зі своїми двома доньками.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала детальний матеріал про те, як Катерина Усик із розмахом відсвяткувала день народження.