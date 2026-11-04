Катя Осадча показала рідкісне фото бабусі Раї, яка відсвяткувала 91-й день народження

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася рідкісним сімейним фото. Вона показала свою бабусю Раю, яка відсвяткувала 91-й день народження.

З нагоди свята ведуча опублікувала в інстаграмі світлину іменинниці. На ній бабуся усміхається, тримаючи святковий торт зі свічками.

Катерина тепло привітала рідну людину та побажала їй "многая благая літа".

Бабуся Каті Осадчої / Фото з інстаграм-сторінки kosadcha

Як відомо, бабуся Рая відіграє особливу роль у житті Катерини. Раніше ведуча розповідала, що вона завжди була для неї суворою критикинею, але водночас людиною, на яку можна покластися. Осадча також ділилася, що її бабуся пам'ятає Другу світову війну та голод у повоєнному Києві.

У бабусі завжди є свій "чарівний пендель" для кожного з нас – і це, здається, генетичне: не сидіти на місці, не лінуватися, рухатися, досягати. Думаю, саме це й привело бабусю до такої поважної дати,

– писала Катерина з нагоди 90-річчя бабусі.

Катерина Осадча з бабусею / Фото з інстаграм-сторінки kosadcha

Додамо, що сімейними моментами з бабусею раніше ділилася й колишня дружина Віталія Кличка. Вона показала, як провела час із 97-річною бабусею під час приїзду в Україну.