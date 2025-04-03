"30 пар сережок та великодня крашанка": Катя Осадча розсекретила, що носить у сумочці

Відома українська телеведуча Катерина Осадча вирішила відкрити завісу таємничості та показала шанувальникам, що ховається в її сумці.

У ролику вона продемонструвала різноманітні речі – від косметики до документів. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток сторінку Осадчої.

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Серед предметів, які Катерина носить із собою, виявилась шкатулка з колекцією сережок. За словами телеведучої, у неї є 30 пар різноманітних прикрас – від вінтажних до сучасних моделей.

Також у сумці Осадчої знайшлись дві пудри, фіксатор для макіяжу, патчі та роллер для обличчя, який вона використовує як заспокійливий засіб. Не обійшлося без практичних речей: павербанку, пластирів, декількох упаковок таблеток та зубної щітки, що не потребує пасти.

Крім того, телеведуча носить паспорт.

Осада додала до своєї чорної сумочки оригінальну прикрасу у вигляді крашанки – святковий аксесуар Катерина обрала напередодні Великодня.

Вміст сумки – відображення життя. Моє дивне, але дуже реалістичне. Все, що може знадобитися, або не знадобитися,

– зазначила під відео знаменитість.

Зауважимо, нещодавно Катя Осадча відреагувала на чутки про свою вагітність.