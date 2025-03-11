Осадча, зокрема, відповіла на плітки про свою вагітність, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм ведучої. Відповідна інформація періодично з'являється у мережі.

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Кожного разу, коли я виходжу в сукні, яка трошечки показує зайве на талії, я – вагітна. Але треба зауважити, що раз на 5 років ця плітка підтверджується,

– сказала Катя Осадча.

Зауважимо! Катя Осадча заміжня за шоуменом Юрієм Горбуновим. Подружжя виховує двох спільних синів: Івана та Данила. Від колишнього обранця ведуча має сина Іллю.

Катя Осадча розвінчала плітки про себе

Катя Осадча розвінчала ще два популярні міфи про себе. Ведуча спростувала інформацію про те, що фарбує волосся та що у її домі повно капелюшків. Вона їх носила у програмі "Світське життя", коли вела її.

У мене немає капелюшків вдома майже, окрім тих головних уборів, які я ношу від сонця. Тобто солом'яні капелюшки для пляжу. Усе решта – робоче зберігалося завжди в офісі,

– розповіла ведуча.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча відповіла, чи наважилась би народити дитину в 45 років. Зараз ведучій 41.

"Якщо чесно, то я і зараз рахую, скільки буде мені, коли Данило закінчить школу. Але в мене троє дітей, а на другу наважитися треба. Друга дитина – це зовсім інше відчуття, а третя – ще інше", – сказала вона.