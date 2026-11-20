Нехай ті шахеди стануть поперек горла, – Катя Осадча опинилася в епіцентрі прильоту в Києві
Телеведуча Катерина Осадча опинилася в епіцентрі російського обстрілу Києва 19 листопада.
Зірка зізналася, що на власні очі бачила влучання та тимчасово втратила слух від потужного вибуху. Про інцидент знаменитість розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.
Того дня Катерина мала справи на Воздвиженці, що в Подільському районі столиці, коли зовсім поруч пролунав вибух. Ведуча закликала прихильників ніколи не нехтувати правилами безпеки та спускатися в укриття. А ще – поділилася деталями пережитого.
Тепер я знаю що таке оглохнути від вибуху і бачила як прилітає по ДСНС під час роботи. Аналізуєш скільки "але" в таких подіях.. не вийшла раніше, не сіла в машину, не прилетіло в цей під'їзд,
– написала Осадча в сторіс.
Знаменитість додала, що внаслідок цієї атаки загинув молодий хлопець. Вона висловила щирі співчуття рідним загиблого та емоційно звернулася до окупантів.
Болота нехай вам ті шахеди стануть поперек горла. Ненавиджу..,
– додала зірка.
Варто зазначити, що днями жахливий досвід пережила й родина іншого українського телеведучого Григорія Решетніка. Його дружина Христина розповідала про приліт, який стався зовсім поруч зі школою їхніх синів.