Телеведуча Катерина Осадча опинилася в епіцентрі російського обстрілу Києва 19 листопада.

Зірка зізналася, що на власні очі бачила влучання та тимчасово втратила слух від потужного вибуху. Про інцидент знаменитість розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Того дня Катерина мала справи на Воздвиженці, що в Подільському районі столиці, коли зовсім поруч пролунав вибух. Ведуча закликала прихильників ніколи не нехтувати правилами безпеки та спускатися в укриття. А ще – поділилася деталями пережитого.

Тепер я знаю що таке оглохнути від вибуху і бачила як прилітає по ДСНС під час роботи. Аналізуєш скільки "але" в таких подіях.. не вийшла раніше, не сіла в машину, не прилетіло в цей під'їзд,

– написала Осадча в сторіс.

Знаменитість додала, що внаслідок цієї атаки загинув молодий хлопець. Вона висловила щирі співчуття рідним загиблого та емоційно звернулася до окупантів.

Болота нехай вам ті шахеди стануть поперек горла. Ненавиджу..,

– додала зірка.

Катя Осадча опинилася в епіцентрі прильоту в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс kosadcha

Катя Осадча опинилася в епіцентрі прильоту в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс kosadcha

Варто зазначити, що днями жахливий досвід пережила й родина іншого українського телеведучого Григорія Решетніка. Його дружина Христина розповідала про приліт, який стався зовсім поруч зі школою їхніх синів.