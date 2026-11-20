Зірка зізналася, що на власні очі бачила влучання та тимчасово втратила слух від потужного вибуху. Про інцидент знаменитість розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

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Того дня Катерина мала справи на Воздвиженці, що в Подільському районі столиці, коли зовсім поруч пролунав вибух. Ведуча закликала прихильників ніколи не нехтувати правилами безпеки та спускатися в укриття. А ще – поділилася деталями пережитого.

Тепер я знаю що таке оглохнути від вибуху і бачила як прилітає по ДСНС під час роботи. Аналізуєш скільки "але" в таких подіях.. не вийшла раніше, не сіла в машину, не прилетіло в цей під'їзд– написала Осадча в сторіс.

Знаменитість додала, що внаслідок цієї атаки загинув молодий хлопець. Вона висловила щирі співчуття рідним загиблого та емоційно звернулася до окупантів.

Болота нехай вам ті шахеди стануть поперек горла. Ненавиджу..– додала зірка.

Катя Осадча опинилася в епіцентрі прильоту в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс kosadcha

Катя Осадча опинилася в епіцентрі прильоту в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс kosadcha

Варто зазначити, що днями жахливий досвід пережила й родина іншого українського телеведучого Григорія Решетніка. Його дружина Христина розповідала про приліт, який стався зовсім поруч зі школою їхніх синів.