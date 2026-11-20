Катя Осадча / Фото з інстаграм-сторінки kosadcha
Телеведуча Катерина Осадча опинилася в епіцентрі російського обстрілу Києва 19 листопада.
Зірка зізналася, що на власні очі бачила влучання та тимчасово втратила слух від потужного вибуху. Про інцидент знаменитість розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.
популярні відео
Того дня Катерина мала справи на Воздвиженці, що в Подільському районі столиці, коли зовсім поруч пролунав вибух. Ведуча закликала прихильників ніколи не нехтувати правилами безпеки та спускатися в укриття. А ще – поділилася деталями пережитого.
Тепер я знаю що таке оглохнути від вибуху і бачила як прилітає по ДСНС під час роботи. Аналізуєш скільки "але" в таких подіях.. не вийшла раніше, не сіла в машину, не прилетіло в цей під'їзд
Знаменитість додала, що внаслідок цієї атаки загинув молодий хлопець. Вона висловила щирі співчуття рідним загиблого та емоційно звернулася до окупантів.
Болота нехай вам ті шахеди стануть поперек горла. Ненавиджу..
Варто зазначити, що днями жахливий досвід пережила й родина іншого українського телеведучого Григорія Решетніка. Його дружина Христина розповідала про приліт, який стався зовсім поруч зі школою їхніх синів.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі