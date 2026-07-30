"Бути неідеальною мамою": Катя Осадча здивувала зізнанням про реальний відпочинок із дітьми

На відпочинку з дітьми всі рівні – і звичайні батьки, і знаменитості. Поки в соціальних мережах сімейні відпустки мають вигляд як кадри з фільму, за кадром кожна мама стикається з купою турбот, хаосом та нескінченними дитячими проханнями. Якщо ви хоч раз намагалися повноцінно розслабитися на морі разом із малечею, то точно зрозумієте ці почуття.

Українська телеведуча Катерина Осадча відверто зізналася у своєму інстаграмі, що реальність поїздок з дітьми суттєво відрізняється від мрій. У своєму ролику вона каже, що багато батьків прагнуть вивезти дітей до моря чи за місто, уявляючи омріяний спокій із книжкою в руках. Проте насправді мама на відпочинку перетворюється на цілодобового аніматора й організатора дитячого дозвілля.

Ми 24/7 обслуговуємо бажання дітей. Мама – аніматор, мама – вигадай розвагу, мама – купи, мама – приготуй, мама – погодуй, мама – розваж, і все це – ти сама. А коли відпочити мамі?,

– поділилася зірка.

Щоб знайти бодай трохи часу для власного перезавантаження, Катерина, на здивування, радить послабити контроль і дозволити собі бути неідеальною мамою. На її думку, у відпустці варто відмовитися від суворих графіків, дозволяти малечі трохи більше розваг чи солодкого, а головне – не соромитися приймати допомогу від близьких.

Бути неідеальною мамою – це запорука хоч якогось відпочинку, для мене особисто. Не жити за графіком, спати трохи довше, дозволити їсти щось некорисне, пів години більше посидіти і погратися, і ще не відмовлятися від допомоги,

– запевняє вона.

Катя Осадча зізналася, як це відпочивати з дітьми: дивіться відео

Телеведуча добре знає, про що говорить, адже поїхала на відпочинок з двома дітьми – хлопчиками від чоловіка Юрія Горбунова. Івану 9 років, Данилу – 4. Саме вони й нагадують зірковій мамі, що найкращий відпочинок – це не ідеальний порядок, а щирі спільні моменти.

Як відомо, у ведучої є і старший син Ілля від попередніх стосунків, якому вже 23 роки. Ілля живе у США. Раніше Катя зізналася, чи планує він повертатися до України.