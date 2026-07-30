Украинская телеведущая Екатерина Осадчая откровенно призналась в своем инстаграме, что реальность поездок с детьми существенно отличается от мечтаний. В своем ролике она говорит, что многие родители стремятся увезти детей на море или за город, представляя себе заветный покой с книгой в руках. Однако на самом деле мама на отдыхе превращается в круглосуточного аниматора и организатора детского досуга.

Мы 24/7 удовлетворяем желания детей. Мама – аниматор, мама – придумай развлечение, мама – купи, мама – приготовь, мама – накорми, мама – развлеки, и все это – ты сама. А когда маме отдохнуть?,

– поделилась звезда.

Чтобы найти хоть немного времени для собственной перезагрузки, Екатерина, как ни удивительно, советует ослабить контроль и позволить себе быть неидеальной мамой. По ее мнению, в отпуске стоит отказаться от строгих графиков, позволять малышам чуть больше развлечений или сладостей, а главное – не стесняться принимать помощь от близких.

Быть неидеальной мамой – это залог хоть какого-то отдыха, для меня лично. Не жить по графику, спать чуть дольше, позволить съесть что-то вредное, полчаса дольше посидеть и поиграть, и еще не отказываться от помощи,

– уверяет она.

Катя Осадчая рассказала, как это – отдыхать с детьми: смотрите видео

Телеведущая хорошо знает, о чем говорит, ведь она поехала на отдых с двумя детьми – мальчиками от мужа Юрия Горбунова. Ивану 9 лет, Данилу – 4. Именно они и напоминают звездной маме, что лучший отдых – это не идеальный порядок, а искренние совместные моменты.

Как известно, у ведущей есть и старший сын Илья от предыдущих отношений, которому уже 23 года. Илья живет в США. Ранее Катя призналась, планирует ли он возвращаться в Украину.