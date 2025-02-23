Доньку хотіла, – Катя Осадча відповіла, чи наважилась би народити дитину у 45 років

Телеведуча Катя Осадча відверто висловилась про те, чи хотіла б учетверте стати мамою. Вона зізналась, чи мріяла про донечку.

Катя Осадча поспілкувалась зі своїми шанувальниками в інстаграм-сторіз. Серед запитань були й ті, що стосувалися батьківства, пише 24 Канал.

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У Каті Осадчої поцікавилися, чи не задумувалась вона про те, щоб народити ще одну дитину у 45 років. Зараз телезірці 41.

Якщо чесно, то я і зараз рахую, скільки буде мені, коли Данило закінчить школу. Але в мене троє дітей, а на другу наважитися треба. Друга дитина – це зовсім інше відчуття, а третя – ще інше,

– поділилась телеведуча.



Катя Осадча про дітей / Фото з інстаграм-сторіз

Також в Осадчої запитали, чи мріяла вона про доньку. Ведуча зізналась, що більше готова ставати бабусею онучки.

"Доньку хотіла. Але в мене троє прекрасних хлопців. Думаю, що мене чекають онучки", – розповіла Катя Осадча.



Катя Осадча про дітей / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Катя Осадча виховує трьох синів. Старший син Ілля з'явився на світ від першого шлюбу ведучої. У стосунках з нинішнім чоловіком Юрієм Горбуновим у подружжя народилось двоє дітей – 8-річний Іван та 3-річний Данило.