Учасниця "МастерШеф" Катя Рибалка поділилась подробицями про зйомки кулінарного шоу

Учасниця 13 сезону "МастерШеф" Катя Рибалка (Мазуренко) розповіла, як відбуваються зйомки кулінарного шоу. Також вона зізналась, що мріє повернутися на проєкт.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Катя Рибалка зазначила, що зйомки на телебаченні – це важко, передає Show 24. А інтерв'юерка додала, що інколи програму знімають 12-14 годин.

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Ми починали з сьомої години ранку. Тобто ми приїжджали на павільйон від сьомої до восьмої години ранку, і до десятої-одинадцятої години ми знімали. Але це ж один випуск знімається два-три дні,

– каже Катя Рибалка.

Жінка розповіла, що на знімальному майданчику завжди стоїть карета швидкої допомоги.

Катя Рибалка мріє повернутися на "МастерШеф"

Катя також зізналася, що мріє повернутися на шоу "МастерШеф" та перемогти. Однак зауважила, що не буде брати участь у звичайному сезоні, адже це буде не чесно щодо інших учасників.

Але якщо буде битва сезонів і мене запросять, я буду дуже щаслива,

– додала Рибалка.

Катя Рибалка каже, що змінилася завдяки участі у шоу "МастерШеф". Вона почала вірити в себе та віднайшла внутрішній спокій. Жінці сподобався досвід участі у проєкті, тому хоче повернутися.

Інтерв'ю з Катею Рибалкою: дивіться відео онлайн

До речі, в інтерв'ю Катя Рибалка показала свою квартиру, де мешкає разом з чоловіком. Подружжя зробило ремонт всього за чотири місяці, він обійшовся їм в 50 тисяч доларів – 2,1 мільйона гривень. Саму квартиру, яка має 72 квадратних метрів, пара придбала зі знижкою – за 61 тисячу доларів.