Подружжя зробило ремонт у квартирі за чотири місяці, вони переїхали сюди у серпні 2024 року. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю Рибалки Аліні Доротюк.

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Катя Рибалка розповіла, що вони знесли стіни, об'єднавши кухню та вітальню, аби було просторіше. Також у квартирі є спальня, санвузол, гардеробна і два балкони.

Вітальня та кухня у квартирі Каті Рибалки / Скриншот з відео

Зірка шоу "МастерШеф" показала свою квартиру / Скриншот з відео

Чоловік Каті Олександр поділився, що квартира має 72 квадратних метрів, житлова площа – 68 квадратних метрів. Він розповів, що ремонт у помешканні вдалося зробити так швидко, адже друзі допомогли знайти бригаду, яка якісно виконувала свою роботу, а також у подружжя були необхідні кошти.

Рибалка зауважила, що вони зверталися до дизайнерки, але досвід роботи з нею був не дуже вдалим.

Вона малювала цей проєкт, але дуже затягнула з термінами. І коли вона віддала готовий проєкт, у нас уже фарбувалися стіни й були замовлені меблі. Ми скористалися з дизайн-проєкту електрикою, розміщенням і стінку також пересунули за її розрахунками,

– розповіла Катя.

Квартира Каті Рибалки / Скриншот з відео

Карта у квартирі зірки шоу "МастерШеф" / Скриншот з відео

Катя Рибалка показала квартиру: дивіться відео онлайн

У квартирі є закритий балкон, Катя з чоловіком планує зробити там літню терасу. У санвузлі немає душової кабінки, адже жінка щодня приймає ванну. Спальня – світла і простора.

Квартира Каті Рибалки / Скриншоти з відео:

Ремонт Каті та Олександру обійшовся в 50 тисяч доларів – 2,1 мільйона гривень, а квартиру подружжя придбало зі знижкою – за 61 тисячу доларів.