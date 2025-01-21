Що відомо про Кай Трамп – першу внучку чинного президента США

Кай Трамп – дочка Дональда Трампа-молодшого та кіноакторки Ванесси Гейдон, з якою він перебував у шлюбі з 2005 до 2018 року. Дівчина є першою внучкою 47-го президента США та доволі активно підтримує свого дідуся.

Сторінки Кай Трамп у тіктоці та інстаграмі налічують понад мільйон підписників, а на її ютуб-канал підписано понад 700 тисяч людей. Дівчина досить часто публікує різноманітні відео, зокрема й влоги. Внучка чинного президента США вчиться у школі, полюбляє грати в гольф, вона навіть брала участь у кампаніях дідуся, пише 24 Канал.

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Кай Трамп – найстарша з десяти онуків новообраного президента США, а також найстарша з п'яти дітей Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Гейдон. У травні дівчині виповниться 18 років. Увага до неї була прикута з юного віку, адже школярка часто відвідує публічні заходи з родиною.

Промова Кай Трамп про дідуся

У липні 2024 року Кай виступила на національному з'їзді Республіканської партії у Мілвокі. Перед тисячами делегатів дівчина проголосила промову, що була зосереджена на її стосунках з дідусем. Вона заявила, що Дональд Трамп хоче кращого для Америки та боротиметься щодня, аби знову зробити країну великою.

Для мене він – звичайний дідусь. Він дає нам цукерки та газовані напої, коли наші батьки не дивляться. Він завжди хоче знати, як у нас справи в школі,

– сказала найстарша внучка Дональда Трампа.

Промова Кай Трамп у Мілвокі: дивіться відео онлайн

Навчання та любов до гольфу

Кай Трамп, як і президент США, любить грати в гольф. Вона бере активну участь у змаганнях, минулого року здобула перемогу у жіночому клубному чемпіонаті у Trump International Palm Beach. Фотографіями та відео з гри у гольф часто ділиться у своєму інстаграмі. Так дівчина проводить час і з дідусем.

Коли ми разом граємо в гольф, якщо я не в його команді, він намагається проникнути в мою голову і завжди дивується, що я не дозволяю йому дістатися до себе. Але я маю нагадати йому, що я теж Трамп,

– розповіла Кай у тій же промові.



Кай і Дональд Трамп / Фото з інстаграму внучки президента США

Кая Трамп народилася та виросла у Нью-Йорку. Однак зараз, ймовірно, разом з мамою проживає у місті Джупітер, що в штаті Флорида. Навчається у школі Бенджаміна, що в окрузі Палм-Біч. До речі, туди своїх дітей відправляли й деякі відомі гольфісти, зокрема Тайґер Вудс, Грег Норман та Джек Ніклаус. Схоже, після навчання дівчина планує вступити в Університет Маямі, щоб і надалі грати у гольф.



Кай Трамп про Університет Маямі / Скриншот з інстаграму

Інавгурація Дональда Трампа 2025

20 січня 2025 року Кай Трамп підтримала свого дідуся на інавгурації. Дівчина з'явилася на балі в довгій сукні від Шеррі Хілл, оздобленій кристалами та з вирізом. Свій образ вона доповнила прикрасами.



Кай Трамп на інавгураційному балі / Фото Getty Images

Зазначимо, що на інавгурації Трампа були усі його діти. Вони підтримали батька, коли той складав присягу.