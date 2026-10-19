"Ти був моїм найкращим учителем": Кайя Гербер уперше прокоментувала смерть старшого брата Преслі
Американська модель Кайя Гербер вперше публічно відреагувала на втрату свого старшого брата Преслі, який пішов із життя близько місяця тому. Дівчина опублікувала емоційний лист, у якому зізналася, що її серце розбите.
Своїми переживаннями Кайя поділилася в інстаграмі. Також модель показала архівні кадри з братом.
Дівчина пригадала, як сильно любила бути сестрою Преслі, і назвала це своєю улюбленою рисою. Вона зазначила, що брат завжди вірив у людей, залишався добрим і м'яким попри будь-яку жорстокість світу.
Ти був моїм найкращим учителем, поки був тут, а тепер я думаю, чого ж мене ще можна навчити без тебе,
– зізналася дівчина.
Гербер поділилася дитячим спогадом про те, як їй було страшно проколювати вуха, тому брат зробив це першим. Коли ж їй передали сережку, яку зняли з нього після смерті, вона зрозуміла, що ця річ назавжди належатиме лише йому.
І я до біса шкодую, що цього разу ти пішов першим,
– додала зірка.
Вона сказала, що, навіть знаючи, чим усе закінчиться, все одно вибрала б знову бути сестрою Преслі і підкреслила, що дуже сильно його любила, любить і буде любити.
Я вчуся любити тебе, коли не можу тебе бачити. Вчуся казати тобі щось, не беручи телефон, щоб подзвонити. Вчуся бути твоєю сестрою у світі, де я не можу до тебе дотягнутися. Я ще не знаю, як це робити,
– написала Кайя.
Вона додала: "Мій найкращий друже, мій великий захиснику, той, з ким я сміялася найдужче, і єдина справжня любов мого життя. Ти запалював усі мої свічки й забрав усіх моїх монстрів. І я люблю тебе. Лише ти знаєш, як сильно".
Свою публікацію Кайя завершила рядками з вірша "Брама" американської поетки Марі Хоу. Цей твір розповідає про втрату брата та пошук сенсу життя у простих буденних речах.
Зворушливий допис Каїй з'явився невдовзі після того, як їхня зіркова мама Сінді Кроуфорд теж вперше прокоментувала втрату 27-річного сина. Хлопець помер 20 вересня у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці.