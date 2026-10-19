Кайя поделилась своими переживаниями в инстаграме. Также модель показала архивные снимки с братом.

Девушка вспомнила, как сильно любила быть сестрой Пресли, и назвала это своей любимой чертой. Она отметила, что брат всегда верил в людей, оставался добрым и мягким, несмотря на всю жестокость мира.

Ты был моим лучшим учителем, пока был здесь, а теперь я думаю, чему же меня еще можно научить без тебя,

– призналась девушка.

Гербер поделилась детским воспоминанием о том, как ей было страшно прокалывать уши, поэтому брат сделал это первым. Когда же ей передали сережку, которую сняли с него после смерти, она поняла, что эта вещь навсегда будет принадлежать только ему.

И я чертовски жалею, что на этот раз ты ушел первым,

– добавила звезда.

Она сказала, что даже зная, чем все закончится, все равно снова выбрала бы быть сестрой Пресли и подчеркнула, что очень сильно его любила, любит и будет любить.

Я учусь любить тебя, когда не могу тебя видеть. Учусь говорить тебе что-то, не беря телефон, чтобы позвонить. Учусь быть твоей сестрой в мире, где я не могу до тебя дотянуться. Я еще не знаю, как это делать,

– написала Кайя.

Она добавила: "Мой лучший друг, мой большой защитник, тот, с кем я смеялась больше всего, и единственная настоящая любовь моей жизни. Ты зажигал все мои свечи и забрал всех моих монстров. И я люблю тебя. Только ты знаешь, как сильно".

Свою публикацию Кайя завершила строками из стихотворения "Ворота" американской поэтессы Мари Хоу. Это произведение рассказывает о потере брата и поиске смысла жизни в простых повседневных вещах.

А трогательный пост Кайи появился вскоре после того, как их звездная мама Синди Кроуфорд также впервые прокомментировала утрату 27-летнего сына. Парень скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Санта-Монике.