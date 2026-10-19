Своїми переживаннями Кайя поділилася в інстаграмі. Також модель показала архівні кадри з братом.

Дівчина пригадала, як сильно любила бути сестрою Преслі, і назвала це своєю улюбленою рисою. Вона зазначила, що брат завжди вірив у людей, залишався добрим і м'яким попри будь-яку жорстокість світу.

Ти був моїм найкращим учителем, поки був тут, а тепер я думаю, чого ж мене ще можна навчити без тебе,

– зізналася дівчина.

Гербер поділилася дитячим спогадом про те, як їй було страшно проколювати вуха, тому брат зробив це першим. Коли ж їй передали сережку, яку зняли з нього після смерті, вона зрозуміла, що ця річ назавжди належатиме лише йому.

І я до біса шкодую, що цього разу ти пішов першим,

– додала зірка.

Вона сказала, що, навіть знаючи, чим усе закінчиться, все одно вибрала б знову бути сестрою Преслі і підкреслила, що дуже сильно його любила, любить і буде любити.

Я вчуся любити тебе, коли не можу тебе бачити. Вчуся казати тобі щось, не беручи телефон, щоб подзвонити. Вчуся бути твоєю сестрою у світі, де я не можу до тебе дотягнутися. Я ще не знаю, як це робити,

– написала Кайя.

Вона додала: "Мій найкращий друже, мій великий захиснику, той, з ким я сміялася найдужче, і єдина справжня любов мого життя. Ти запалював усі мої свічки й забрав усіх моїх монстрів. І я люблю тебе. Лише ти знаєш, як сильно".

Свою публікацію Кайя завершила рядками з вірша "Брама" американської поетки Марі Хоу. Цей твір розповідає про втрату брата та пошук сенсу життя у простих буденних речах.

Зворушливий допис Каїй з'явився невдовзі після того, як їхня зіркова мама Сінді Кроуфорд теж вперше прокоментувала втрату 27-річного сина. Хлопець помер 20 вересня у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці.